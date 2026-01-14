Groenlandia, oggi Vance incontra a Washington ministri Nuuk e Copenaghen – La diretta

Oggi il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance incontrerà a Washington il ministro degli Esteri danese Lars Løkke Rasmussen e la sua omologa groenlandese Vivian Motzfeldt per discutere della Groenlandia, che è un territorio semiautonomo della Danimarca, alleata degli Stati Uniti nella Nato. Dopo l’incontro alla Casa Bianca, Løkke Rasmussen e Motzfeldt, insieme all’ambasciatore danese negli Stati Uniti, incontreranno i senatori dell’Arctic Caucus del Congresso americano. Il senatore Angus King, indipendente del Maine, ospiterà l’incontro. Una delegazione bipartisan di deputati si recherà inoltre a Copenaghen alla fine della settimana per incontrare funzionari danesi e groenlandesi.
Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius critica i piani degli Stati Uniti per una possibile annessione della Groenlandia, definendoli una violazione dei principi fondamentali dell’ordine internazionale. In un intervento pubblicato su Die Zeit, Pistorius afferma di condividere l’analisi secondo cui la “posizione dominante della Russia” nell’Artico e la “rapida crescita della marina cinese” rappresentano una minaccia per la sicurezza del Nord Atlantico. “Tuttavia, una risposta sostenibile da parte di Washington non può consistere nell’annessione della Groenlandia, in grave violazione dei principi fondamentali della convivenza internazionale”, scrive il ministro tedesco. Secondo Pistorius, gli Stati Uniti dovrebbero piuttosto riconoscere che “la difesa congiunta nell’ambito delle alleanze della sicurezza nell’Artico e nel Nord Atlantico è il modo migliore per tutelare i legittimi interessi americani”. Il ministro sottolinea inoltre che una potenza militare fortemente armata, dotata – dopo gli Stati Uniti – del più grande arsenale nucleare al mondo, può essere contrastata solo con “chiarezza strategica, forza unita e perseveranza”. Centrali, a suo avviso, sono l’unità e la determinazione di quanti intendono resistere a questa sfida sul piano internazionale. Si tratta, scrive Pistorius, di attori “pronti a smascherare in modo duraturo l’agitazione anti-occidentale, a offrire alternative più attrattive agli Stati indecisi in Africa e Medioriente e a opporsi agli spostamenti violenti dei confini, se necessario anche con mezzi militari”.
“Per me è importante che i groenlandesi sappiano, e lo sappiano con i fatti, non solo a parole, che rispettiamo i desideri dei groenlandesi e i loro interessi e che possono contare su di noi”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles.
“Ci sono quindi molte speculazioni su cosa si dovrebbe fare, cosa si potrebbe fare, cosa si potrebbe fare. Vorrei mettere da parte tutto questo e affrontare il principio generale della Groenlandia che stiamo esaminando. Quali sono i diversi dibattiti? Innanzitutto, la Groenlandia appartiene al suo popolo. Quindi spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che la riguardano. L’accordo con la Danimarca. Questo è il punto numero uno. È molto importante che siamo in costante contatto con il governo danese, anche per ascoltare quali sono le esigenze, quali sono le esigenze dei groenlandesi”, spiega.
“In secondo luogo, la Groenlandia fa parte della NATO e, quando parliamo di sicurezza artica, questo è uno dei temi centrali della NATO, e sappiamo che il collante tra gli alleati è il fatto che esiste sempre un modello chiaro, uno per tutti, tutti per uno”, aggiunge. “Quindi la NATO è un forum unico per integrare i diversi interessi presenti. Ma naturalmente, l’Artico e la sicurezza artica sono anche una questione che riguarda l’Unione Europea, senza dubbio, e da anni investiamo nel nostro rapporto con la Groenlandia. Ero lì l’anno scorso, prima che tutto questo accadesse, per aprire l’ufficio a Nuuk, in modo da avere un canale di comunicazione costante con i groenlandesi. Abbiamo un programma di investimenti. Abbiamo intensificato il nostro impegno rispetto all’anno scorso. Abbiamo accelerato il nostro lavoro affinché ci sia un rapporto solido, buono e duraturo tra l’Unione Europea e i groenlandesi, e per me è importante che i groenlandesi sappiano, e lo sappiano con i fatti, non solo con le parole, che rispettiamo i desideri dei groenlandesi e i loro interessi”, conclude.