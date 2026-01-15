Groenlandia, ministro Difesa danese: "Incrementiamo presenza militare nell'Artico"

La Danimarca ha annunciato l’intenzione di rafforzare la presenza militare del paese nell’Artico e nel Nord Atlantico mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump cerca di giustificare le sue richieste di acquisizione del vasto territorio da parte degli Stati Uniti sostenendo ripetutamente che Cina e Russia hanno i loro progetti sulla Groenlandia. Mercoledì il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha annunciato un aumento della “presenza militare e delle attività di esercitazione” della Danimarca nell’Artico e nel Nord Atlantico, “in stretta collaborazione con i nostri alleati”. Poulsen ha affermato in una conferenza stampa che il rafforzamento della presenza militare è necessario in un contesto di sicurezza in cui “nessuno può prevedere cosa accadrà domani”. “Ciò significa che da oggi e nei prossimi anni ci sarà una maggiore presenza militare in Groenlandia e nei suoi dintorni di aerei, navi e soldati, anche di altri alleati della NATO”, ha affermato Poulsen.