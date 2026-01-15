Gifuni: “Storia di Enzo Tortora è senza tempo, e ha riflessi su quella italiana”

“È una storia che non ha tempo, così come non hanno tempo i rapporti di ciascun essere umano con la giustizia. È una pagina dolorosissima non soltanto di un macroscopico errore giudiziario e una vicenda umana terribile, ma anche una vicenda con tanti riflessi sulla storia italiana, quindi ci voleva un grande regista come Marco Bellocchio per poterla raccontare in tutta la sua complessità”. Lo ha detto l’attore Fabrizio Gifuni, a margine della presentazione al Cinema Moderno di Roma della piattaforma HBO Max, parlando della serie del regista Marco Bellocchio ‘Portobello‘, in cui interpreta Enzo Tortora, il conduttore televisivo ingiustamente accusato di associazione camorristica e droga in uno dei casi di malagiustizia più celebri della storia italiana.