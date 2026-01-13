Portobello, la serie tv su Enzo Tortora su HBO Max Italia: il trailer

È stato rilasciato oggi il trailer ufficiale di “Portobello”, l’attesa serie tv di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, presentata all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e disponibile dal 20 febbraio sulla nuova piattaforma HBO Max. La prima serie italiana HBO Original è dedicata alla drammatica vicenda del presentatore televisivo Enzo Tortora, che fu protagonista di un’insensata odissea giudiziaria.

È il 1982 ed Enzo Tortora è all’apice del successo. Conduce Portobello e raggiunge 28 milioni di spettatori in prima serata, tutti in attesa del concorrente che riuscirà a far parlare il pappagallo, ospite d’onore della trasmissione. Tortora è il re della Tv anni ’80 e il suo programma racconta e conforta il Paese, con Pertini che addirittura lo nomina Commendatore della Repubblica. In quegli stessi anni il terremoto dell’Irpinia dà l’ultima scossa agli equilibri già fragili della Nuova Camorra Organizzata. Giovanni Pandico, uomo di fiducia del boss Raffaele Cutolo e spettatore assiduo di Portobello dalla sua cella, decide di pentirsi. Interrogato dai giudici fa un nome inatteso: Enzo Tortora. Quando il 17 giugno 1983 i carabinieri bussano alla sua stanza d’albergo Tortora pensa a un errore, ma è solo l’inizio di un’odissea che lo trascinerà dalla vetta al baratro.