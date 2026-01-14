Washington, i ministri di Danimarca e Groenlandia all’incontro con JD Vance e Marco Rubio

Si è concluso l’incontro sulla Groenlandia alla presenza di JD Vance e Marco Rubio. Il ministro degli Esteri danese Rasmussen e la sua omologa groenlandese Motzfeldt sono stati visti uscire dall’Eisenhower Executive Office Building circa un’ora dopo l’inizio dei colloqui. I due ministri degli Esteri si recheranno in seguito a Capitol Hill per ulteriori colloqui. Ieri il premier della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, in una conferenza stampa a Copenaghen ha dichiarato che “se dovessimo scegliere tra gli Stati Uniti e la Danimarca qui e ora, sceglieremmo la Danimarca. Sceglieremmo la Nato. Sceglieremmo il Regno di Danimarca. Sceglieremmo l’Ue”. A una domanda sulle parole di Nielsen, Trump ha risposto: “Non sono d’accordo con lui. Non so chi sia. Non so nulla di lui. Ma questo sarà un grosso problema per lui”.