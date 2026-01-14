Torino, violenze a corteo Pro-Pal: le immagini degli scontri avvenuti il 3 ottobre

La Polizia ha eseguito 8 misure cautelari nei confronti di alcuni giovani, cinque dei quali accusati di essere tra i principali responsabili dei gravi disordini avvenuti il 3 ottobre 2025 a Torino, durante la manifestazione ‘Blocchiamo tutto’ pubblicizzata sui social media dal ‘Coordinamento Torino per Gaza’ in solidarietà al popolo palestinese. L’operazione denominata ‘Riot‘ è il risultato di una complessa attività d’indagine condotta dalla DIGOS di Torino con il supporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sotto la direzione della Procura della Repubblica ordinaria e dei minorenni di Torino. All’evento a cui hanno partecipato oltre 20.000 persone hanno dato vita a un violento attacco contro le forze dell’ordine con inseguimenti di gruppo contro gli agenti e hanno lanciato pietre e bottiglie di vetro contro i reparti schierati a protezione dello scalo ferroviario “Torino Porta Susa”, danneggiando alcune auto parcheggiate nei posti riservati alla Questura. Infine, per oltre due ore, hanno attaccato le forze di polizia schierate in piazza Castello a difesa della Prefettura.