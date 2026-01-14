Padova, scomparsa di Annabella: le ricerche con droni,elicotteri e uomini sul terreno

La Procura di Padova ha aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova. Della 22enne non si hanno più notizie dalla sera del 7 gennaio. Lo riporta ‘Il Gazzettino’. La decisione di procedere con il reato di sequestro di persona consente ai Carabinieri di avviare tutti gli accertamenti necessari. Martedì sono proseguite l’attività dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche della ragazza. Le squadre stanno perlustrando strade e sentieri nel padovano nelle aree di Passo delle Fiorine, Villa di Teolo, Monte Altore e nel territorio di Rovolon. Sul posto hanno operato 15 unità del Corpo nazionale tra esperti in topografia applicata al soccorso, nucleo cinofili, due operatori SAPR (droni) e l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia.