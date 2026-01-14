Annabella Martinelli scomparsa a Padova, la procura indaga per sequestro di persona

La Procura di Padova ha aperto un’indagine per sequestro di persona contro ignoti sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la studentessa 22enne di giurisprudenza a Bologna e residente a Teolo, in provincia di Padova, di cui non si hanno più notizie dalla sera del 7 gennaio scorso. Lo riporta ‘Il Gazzettino’. La decisione di procedere con il reato di sequestro di persona consente ai Carabinieri di avviare tutti gli accertamenti necessari.

Le ricerche della 22enne anche con gli elicotteri

Le ricerche della 22enne intanto proseguono in provincia di Padova: i vigili del fuoco ieri avevano riferito di essere impegnati con 15 unità del Corpo nazionale tra esperti in topografia applicata al soccorso, nucleo cinofili, operatori Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e l’elicottero del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia. Le squadre hanno perlustrato strade e sentieri nelle aree di Passo delle Fiorine, Villa di Teolo, Monte Altore e nel territorio di Rovolon ma, al momento, le ricerche hanno dato esito negativo.

Annabella ripresa in bici da una telecamera

Annabella Martinelli era stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza del Municipio nella tarda serata di mercoledì 7 gennaio e la sua bici era stata ritrovata sabato dai volontari impegnati nelle ricerche, come ha riferito ieri il sindaco di Teolo, Valentino Turetta. Dalla Procura ieri era trapelato che tutte le piste investigative erano al vaglio degli inquirenti e che erano escluse responsabilità di terzi, oggi la novità dell’inchiesta per sequestro di persona.

Dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari della ragazza, la Prefettura ha immediatamente attivato il Piano provinciale persone scomparse, coordinando le ricerche in zona Monte della Madonna-Colli Euganei. All’interno del perimetro di ricerca si è svolta un’attività di perlustrazione che ha visto un imponente dispiegamento di personale dell’Arma dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Soccorso Alpino e Speleologico, nonché l’utilizzo dei mezzi di ricerca quali droni, cani molecolari ed elicotteri.