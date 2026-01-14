Napolitano Store, promuoveva cellulari e elettrodomestici su Tik Tok: sequestrate le aziende per frode fiscale

Promuoveva con video su Tik Tok telefoni cellulari ed elettrodomestici a prezzi competitivi in vendita nei ‘Napolitano Store‘ nel napoletano. Angelo Napolitano è finito nel mirino della Guardia di Finanza di Napoli che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, avente ad oggetto l’intero compendio aziendale della società di Napolitano Store con sede a Casalnuovo (Napoli). Dalle indagini era già scaturito un sequestro di 5.740.561 euro, nei confronti della stessa società e del suo legale rappresentante e di, uno yacht di 16,5 metri. La prosecuzione delle indagini ha permesso di svelare uno schema di frode della società che ha continuato a dissimulare le vendite “in nero” effettuate a privati consumatori, emettendo fatture false senza applicazione dell’IVA (nei confronti di società “cartiere”. In tal modo, le vendite al dettaglio per cui si dovrebbe applicare l’aliquota IVA ordinaria sono state mascherate come vendite all’ingrosso, effettuate senza applicazione dell’imposta. Inoltre la vendita di cellulari avveniva a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli proposti dalla Grande Distribuzione Organizzata e dalle stesse società produttrici solo se il pagamento avveniva in contanti.