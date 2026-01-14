Napolitano store, la Gdf chiude i negozi del TikToker: accuse di evasione fiscale, sequestrato uno yacht

La Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo sui negozi di Napolitano Store, ‘nome d’arte’ del tiktoker Angelo Napolitano, nell’ambito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Nola. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno infatti eseguito un decreto di sequestro preventivo sull’intero compendio aziendale della società che commercia elettrodomestici e telefoni cellulari. Il provvedimento segue gli sviluppi delle indagini che il 17 settembre portarono all’esecuzione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per un importo di 5.740.561 euro e del sequestro di uno yacht di 16,5 metri. La società ha continuato a dissimulare le vendite “in nero” effettuate a privati consumatori, emettendo fatture false senza applicazione dell’IVA nei confronti di società “cartiere”.

In tal modo, le vendite al dettaglio per cui si dovrebbe applicare l’aliquota IVA ordinaria sono state mascherate come vendite all’ingrosso, effettuate senza applicazione dell’imposta. Dalle indagini è emerso, inoltre, che la vendita di cellulari avviene a prezzi significativamente inferiori rispetto a quelli proposti dalla Grande Distribuzione Organizzata e dalle stesse società produttrici solo se il pagamento avviene in contanti. In questo caso, al cliente viene consegnata una “bolletta” priva di validità fiscale. Il protrarsi della condotta anche dopo il sequestro preventivo dello scorso 17 settembre ha indotto il G.I.P. del Tribunale di Nola, su richiesta dell’Ufficio di Procura, a disporre il sequestro impeditivo dell’intera attività aziendale, in quanto ritenuta sistematicamente finalizzata alla realizzazione di profitti illeciti mediante condotte integranti reati tributari.

La risposta di Napolitano Store

“Avete saputo la notizia – ha quindi risposto il titolare Angelo Napolitano su Tik Tok, in un video con l’inconfondibile colonna sonora di Rocky in sottofondo rivolto ai suoi follower – superiamo anche questa chiusura di 15 giorni. Restiamo a vostra completa disposizione” ha poi aggiunto Napolitano Store, citando altre sedi ancora aperte alle quali i clienti si potranno rivolgere.