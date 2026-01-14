Iran, il capo della magistratura: "Processi rapidi per gli arrestati nelle proteste"

Il capo della magistratura in Iran ha dichiarato che ci saranno processi rapidi per coloro che sono stati arrestati durante le proteste. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statunitense Human Rights Activists News Agency, la sanguinosa repressione delle manifestazioni da parte delle forze di sicurezza ha già causato almeno 2.571 vittime. Questa cifra supera di gran lunga il bilancio delle vittime di qualsiasi altra serie di proteste o disordini avvenuti in Iran negli ultimi decenni e ricorda il caos che ha circondato la rivoluzione islamica del 1979. Trump ha ripetutamente avvertito che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere un’azione militare per l’uccisione di manifestanti pacifici, pochi mesi dopo aver bombardato i siti nucleari iraniani durante una guerra di 12 giorni lanciata da Israele contro la Repubblica islamica nel mese di giugno.