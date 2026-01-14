Groenlandia, von der Leyen: "Appartiene al suo popolo"

“Innanzitutto, la Groenlandia appartiene al suo popolo. Quindi spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che la riguardano. L’accordo con la Danimarca. Questo è il punto numero uno. È molto importante che siamo in costante contatto con il governo danese, anche per ascoltare quali sono le esigenze, quali sono le esigenze dei groenlandesi”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. “In secondo luogo, la Groenlandia fa parte della Nato e, quando parliamo di sicurezza artica, questo è uno dei temi centrali della Nato, e sappiamo che il collante tra gli alleati è il fatto che esiste sempre un modello chiaro, uno per tutti, tutti per uno”, aggiunge.