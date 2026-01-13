Venezuela, legale Alberto Trentini: “Felicissimi ma nostra felicità ha prezzo altissimo”

“Siamo felicissimi oggi, ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo. Non si possono cancellare le sofferenze di questi interminabili 423 giorni. Da adesso in poi abbiamo bisogno di vivere giornate serene e costruttive per tentare di cancellare i brutti ricordi e superare le sofferenze di questi 14 mesi. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine in tanti modi diversi, anche silenziosamente, ma efficacemente. Ora vi chiediamo di rispettare il nostro desiderio di stare un po’ raccolti, lontani dal clamore di queste giornate, per affrontare con tranquillità ed entusiasmo il futuro di libertà che ci attende”. Così la legale di Alberto Trentini e della sua famiglia, avvocata Alessandra Ballerini, che ha letto una dichiarazione concordata con i familiari del cooperante all’aeroporto di Ciampino dove il 46enne è atterrato martedì mattina dopo la sua liberazione. “Un pensiero va a tutte le persone ancora detenute e alle loro famiglie, perché possano presto condividere la gioia della liberazione. La solidarietà, dentro e fuori dal carcere, è la nostra salvezza. Grazie davvero a tutti voi, sta bene, andiamo a casa”, ha concluso la legale.