Trentini e Burlò oggi in Italia, l’arrivo dei due italiani che erano detenuti in Venezuela – La diretta

È in arrivo questa mattina all’aeroporto di Ciampino il volo di Stato che riporta in Italia Alberto Trentini e Mario Burlò, i due italiani detenuti in Venezuela rispettivamente per 423 giorni e per 14 mesi, e che ora sono stati liberati. All’aeroporto nei pressi della Capitale potrebbe andare a riceverli anche la premier, Giorgia Meloni, ma per il momento non ci sono conferme.

Ieri sera entrambi hanno ringraziato Meloni e il governo. “Sono libero e desidero ringraziare il presidente del Consiglio, il governo italiano, il ministro degli Esteri Tajani, il corpo diplomatico che si è attivato e ha portato a termine la liberazione mia e di Mario (Burlò, ndr). Sono in partenza per l’Italia, molto presto, non vedo l’ora di riabbracciare la mia famiglia“, ha detto Trentini al Tg1. E allo stesso tg anche Burlò ha affidato le prime parole dopo la liberazione: “Sono finalmente libero dopo 14 mesi trascorsi in un carcere venezuelano, ingiustamente. Voglio ringraziare il governo, l’ambasciatore, l’arcivescovo e tutte le autorità che hanno portato me e Alberto in libertà. Vi ringrazio moltissimo e non vedo l’ora di tornare in Italia e riabbracciare la mia famiglia”.