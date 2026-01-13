Trump attacca Powell: "Incompetente o disonesto"

(LaPresse) Donald Trump attacca ancora una volta il presidente della Federal Reserve Jerome Powell. “Ha sforato il budget di miliardi di dollari, quindi o è incompetente o è disonesto. Non so cosa sia ma di certo non sta facendo un ottimo lavoro”, ha detto a Washington il presidente degli Stati Uniti. Lunedì il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l’avvio di un’indagine penale sul numero uno della Fed che tuttavia ha ricevuto piena solidarietà dai principali banchieri centrali a livello internazionale, tra cui la leader della Bce Christine Lagarde.