Fed, Bce e governatori banche centrali: piena solidarietà a Powell

I principali banchieri centrali a livello internazionale hanno espresso pieno sostegno al presidente della Federal Reserve Jerome H. Powell, su cui il Dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un’indagine, difendendo con forza l’indipendenza delle banche centrali come elemento chiave della stabilità economica e finanziaria. “Esprimiamo la nostra piena solidarietà al Sistema della Federal Reserve e al suo presidente, Jerome H. Powell. L’indipendenza delle banche centrali è un pilastro fondamentale della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell’interesse dei cittadini che serviamo. È pertanto essenziale preservare tale indipendenza, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e della responsabilità democratica”, hanno affermato la presidente della Bce, Christine Lagarde e gli altri governatori delle banche centrali in una dichiarazione congiunta.

“Il presidente Powell ha svolto il suo incarico con integrità, mantenendo il focus sul mandato affidatogli e dimostrando un impegno costante e incrollabile verso l’interesse pubblico. Per noi è un collega stimato, tenuto nella massima considerazione da tutti coloro che hanno avuto modo di collaborare con lui”, si legge ancora nella nota, firmata da Lagarde a nome del Consiglio direttivo della Bce e da Andrew Bailey, governatore della Bank of England; Erik Thedéen, governatore della Sveriges Riksbank; Christian Kettel Thomsen, presidente del Consiglio dei governatori della Danmarks Nationalbank; Martin Schlegel, presidente del Consiglio direttivo della Swiss National Bank; Michele Bullock, governatore della Reserve Bank of Australia; Tiff Macklem, governatore della Bank of Canada; Chang Yong Rhee, governatore della Bank of Korea; Gabriel Galípolo, governatore della Banco Central do Brasil; François Villeroy de Galhau, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali, Pablo Hernandez de Cos, Direttore Generale della Banca dei Regolamenti Internazionali.