Sciopero taxi, corteo a Montecitorio: fumogeni e striscioni contro il governo

È arrivato nel centro di Roma il corteo dei tassisti, partito questa mattina da Fiumicino in occasione dello sciopero nazionale dei taxi. I manifestanti hanno raggiunto Piazza Capranica e l’area antistante Montecitorio, dove la presenza delle forze di polizia è massiccia per garantire l’ordine pubblico. Durante la protesta si sono levati cori contro Uber e sono comparsi striscioni di protesta contro il governo, con Forza Italia nel mirino delle contestazioni. In piazza sono stati fatti esplodere anche alcuni petardi, aumentando la tensione tra i presenti. Nel frattempo, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha convocato per domani un tavolo di confronto con i sindacati. Una decisione che ha suscitato critiche da parte degli organizzatori della manifestazione, contrari al rinvio del dialogo. Dal corteo arriva l’annuncio di nuove iniziative: “Ci fermiamo anche domani”, gridano i tassisti, lasciando intendere che la protesta potrebbe proseguire.