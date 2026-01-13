Milano, Comitato Famiglie Sospese: "Viviamo nel terrore che le case siano abbattute"

(LaPresse) Tensione a Milano per le case sotto inchiesta. Filippo Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese, ha denunciato il terrore delle famiglie che pagano regolarmente il mutuo ma rischiano di vedere la propria abitazione demolita o confiscata da un giorno all’altro. Il comitato riunisce cittadini che hanno acquistato casa, ma non possono ancora entrarne in possesso a causa dei blocchi giudiziari provocati dalle indagini della procura. La questione è tornata al centro dell’attenzione dopo l’ordine di abbattimento emesso dal Comune di Milano, in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato, per lo stabile di via Fauchè. Questa mattina una delegazione del comitato ha incontrato la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo, auspicando che la vicenda serva da sveglia per la politica, sia locale sia nazionale, per trovare una soluzione a un problema che riguarda sempre più famiglie milanesi.