Iran, Magi (+Europa): “Ambasciata italiana dia protezione e visti ai manifestanti”

Il segretario di +Europa, Riccardo Magi, si è schierato al fianco della comunità iraniana, che si è riunita davanti all’ambasciata dell’Iran a Roma per protestare contro la repressione messa in atto in questi giorni dal regime dell’Ayatollah Khamenei. “In questo momento è in corso un massacro a opera del regime di polizia dei Pasdaran contro i manifestanti, soprattutto ragazzi e ragazze che hanno dato vita a manifestazioni oceaniche che non si erano viste nel Paese dal 2009. In quell’occasione l’ambasciata italiana e altre ambasciate europee diedero protezione ai manifestanti e diedero visti. Noi chiediamo che anche oggi si agisca nello stesso modo”, ha dichiarato Magi. “Chiediamo che l’Unione Europea condanni fermamente e che si intensifichino le sanzioni nei confronti degli esponenti del regime”, ha concluso.