Francia, Marine Le Pen al tribunale di Parigi per l’appello sul caso fondi Ue

(LaPresse) Marine Le Pen è arrivata in maniera discreta al tribunale di Parigi per l’apertura del suo processo d’appello nel caso di appropriazione indebita di fondi dell’Unione Europea, per il quale era stata condannata in primo grado. La leader del Rassemblement National (RN) non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti. Durante l’udienza, Le Pen si è seduta in prima fila, davanti a Louis Aliot, sindaco di Perpignan e coimputato nello stesso procedimento. La giudice presidente, Michèle Agi, ha riassunto i fatti contestati e ha richiamato i punti principali della sentenza di primo grado, dando così il via alla fase d’appello del processo.