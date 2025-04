La leader di RN dopo la sentenza non potrà candidarsi alle prossime elezioni. Messa sotto protezione la giudice che ha presieduto il processo

Marine Le Pen ha attaccato il “sistema” che, a suo dire, “ha sganciato la bomba nucleare”. “Se usa un’arma così potente contro di noi, è perché siamo sul punto di vincere Le elezioni”, ha detto, commentando con i deputati del Rassemblement National, all’indomani della sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici, accompagnata da una sentenza di ineleggibilità con esecuzione immediata per le prossime elezioni francesi.

Le Pen: “Non ci faremo rubare le elezioni, vinceremo”

Le Pen ha affermato che non permetterà che “ai francesi vengano rubate le elezioni presidenziali”. “Faremo ricorso a tutti i mezzi a nostra disposizione per consentire al popolo francese di scegliere i suoi futuri leader e vinceremo“, ha affermato.

Le système a sorti la bombe nucléaire parce que nous sommes sur le point de gagner. On ne se laissera pas faire et nous défendrons le droit des Français de voter pour qui ils souhaitent. Ils nous ont volé les législatives, on ne laissera pas voler la présidentielle ! pic.twitter.com/KVzmJbl4kv — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 1, 2025

Bayrou: “Governo non ha il diritto di criticare le decisioni dei giudici”

Ha preferito non commentare la sentenza il premier francese, François Bayrou, dicendo di “non avere il diritto”, come capo del governo, di criticare le decisioni dei giudici. Bayrou ha espresso un “sostegno incondizionato” ai magistrati e, parlando al question time all’Assemblea nazionale, ha dichiarato che i magistrati “devono essere protetti nell’esercizio delle loro funzioni”.

Sotto protezione la giudice che ha condannato Le Pen

Poco dopo le parole di Bayrou, è arrivata la notizia che la magistrata Bénédicte de Perthuis, che ha presieduto il processo che ha portato alla condanna di Le Pen, è stata messa sotto protezione di polizia a seguito delle minacce ricevute e delle contestazioni della decisione. Lo riferisce Le Figaro, citando una fonte di polizia. Secondo quanto riporta il quotidiano francese, la magistrata è stata oggetto di “un gran numero di messaggi contenenti in particolare minacce” e di conseguenza una pattuglia della polizia gira intorno alla sua abitazione.

Tajani: “Su Le Pen garantista, Ue non c’entra”

All’estero, invece, tra i vari leader e rappresentanti politici che hanno espresso solidarietà per Marine Le Pen c’è anche Antonio Tajani. “Io sono un garantista, lo sapete, e per me Marine Le Pen è innocente finché non ci sarà una condanna di terzo grado, passata in giudicato, quindi mi pare singolare la questione del braccialetto perché non è una che può scappare”, ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier parlando con i giornalisti a Montecitorio. A chi gli chiede un commento a quanto detto dal vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che in riferimento alla vicenda ha parlato di “una dichiarazione di guerra”, Tajani risponde: “L’Europa non c’entra nulla”.

