Golden Globe, Jenna Ortega regina del red carpet con un abito di Dilara Findikoglu

Tra le celebrità che hanno catturato l’attenzione con il loro look sul red carpet dell’83esimo Golden Globe, c’è stata sicuramente Jenna Ortega, “Mercoledì Addams” dell’omonima serie, avvolta nel suo abito nero gotico, realizzato per lei da Dilara Findikoglu. Dal 1944, lo spettacolo ha onorato il meglio del cinema e della televisione e, per la prima volta, i podcaster sono stati aggiunti alla lista dei premi. Il red carpet – al Beverly Hilton di Beverly Hills, in California – è un’opportunità per i candidati di fare una dichiarazione, anche se alcuni sono legati alle case di moda che li pagano come ambasciatori. Con milioni di occhi puntati, il tappeto offre alle celebrità la possibilità di mostrare la loro abilità nel campo della moda. Gli stilisti sfoggiano look d’archivio per le loro star o modelli couture appena usciti dalle passerelle. In ogni caso, il tappeto offre una visibilità significativa alle case di moda e ai marchi. Non è solo l’abbigliamento femminile ad essere al centro della scena.