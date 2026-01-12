Golden Globe 2026, le foto di tutti i vincitori

Al via la stagione degli awards con i Golden Globe 2026, andati in scena nella notte italiana al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles. Durante la cerimonia, presentata dalla comica e attrice statunitense Nikki Glaser, sono stati premiati ‘Hamnet’ e ‘Una battaglia dopo l’altra’ come miglior film mentre ‘The Pitt’, ‘The Studio’ e ‘Adolescence’ hanno vinto nella categoria miglior serie tv. Timothée Chalamet ha superato la concorrenza di Leonardo DiCaprio in qualità di miglior attore in una pellicola del grande schermo mentre Paul Thomas Anderson ha conquistato la statuetta di miglior regista e miglior sceneggiatura per il cinema.

Hamnet

Il cast di Hamnet ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). La pellicola ha vinto il premio di miglior film drammatico

Una battaglia dopo l’altra

Da sinistra: Sara Murphy Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson e Chase Infiniti ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Cast e regista di Una battaglia dopo l’altra, pellicola che ha vinto il premio di miglior commedia

Wagner Moura

Wagner Moura, miglior attore protagonista in un film drammatico (AP Photo/Chris Pizzello). La pellicola in cui ha recitato, L’agente segreto, ha vinto il premio di miglior film in lingua non inglese

Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di miglior regista e miglior sceneggiatura per il cinema per il film Una battaglia dopo l’altra

Jessie Buckley

Jessie Buckley ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di miglior attrice protagonista in un film drammatico per la pellicola Hamnet

Rose Byrne

Rose Byrne ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di miglior attrice protagonista in un film musicale o commedia per la pellicola If I Had Legs I’d Kick You

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di miglior attore protagonista in un film musical o commedia per la pellicola Marty Supreme

Teyana Taylor

Teyana Taylor ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di miglior attrice non protagonista in un film per la pellicola Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgård

Stellan Skarsgård ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di miglior attore non protagonista in un film per la pellicola Sentimental Value

KPop Demon Hunters

Da sinistra: Audrey Nuna, EJAE e Rei Ami ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). La pellicola KPop Demon Hunters ha vinto i premi di miglior film d’animazione e miglior canzone originale per un film

Ludwig Göransson

Ludwig Göransson ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di miglior colonna sonora per un film per la pellicola I peccatori

I peccatori

Da sinistra: Ryan Coogler, Zinzi Evans e Sev Ohanian ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). La pellicola I peccatori ha vinto il premio di miglior risultato al cinema e al botteghino

The Pitt

Da sinistra: John Wells, R. Scott Gemmill e Noah Wyle ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). La serie tv The Pitt ha vinto il premio di miglior serie tv drammatica

The Studio

Da sinistra: Frida Perez, Evan Goldberg, Seth Rogen, Peter Huyck, Chase Sui Wonders, Alex Gregory e James Weaver ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). The Studio ha vinto il premio di miglior serie tv musical o commedia

Adolescence

Da sinistra: Philip Barantini, Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham, Andy Cooper, Ashley Walters, Jeremy Kleiner e Jack Thorne ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Adolscence ha vinto il premio di miglior miniserie, serie antologica o film per la tv

Rhea Seehorn

Rhea Seehorn ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di migliore attrice in una serie tv drammatica per Pluribus

Noah Wyle

Noah Wyle ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di miglior attore in una serie tv drammatica per The Pitt

Seth Rogen

Seth Rogen e Chase Sui Wonders ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di miglior attore in una serie tv musical o commedia per The Studio

Michelle Williams

Michelle Williams al Metropolitan Museum of Art di New York, 6 maggio 2024 (File Photo by: zz/DPRF/STAR MAX/IPx). Ha vinto il premio di migliore attrice in una miniserie, antologica o film per la tv per Dying for Sex

Stephen Graham

Stephen Graham ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di miglior attore in una miniserie, serie antologica o film tv per Adolescence

Erin Doherty

Erin Doherty ai Golden Globe 2026, Los Angeles, Stati Uniti, 11 gennaio 2026 (AP Photo/Chris Pizzello). Ha vinto il premio di migliore attrice non protagonista in una serie tv per Adolescence

Owen Cooper