Golden Globe, George Clooney saluta il pubblico parlando in francese

Simpatico fuori programma alla cerimonia dei Golden Globe, con George Clooney che ha salutato in francese mentre presentava scherzosamente i candidati al miglior film ai Golden Globes Sunday, mentre il co-presentatore Don Cheadle si univa al divertimento. La saga rivoluzionaria e disordinata di Paul Thomas Anderson “One Battle After Another” ha ottenuto il massimo dei voti all’83° Golden Globes di domenica nella categoria commedia, mentre il dramma shakespeariano di Chloé Zhao “Hamnet” ha ottenuto il successo con “Sinners” vincendo il premio come miglior film drammatico. “One Battle After Another” ha vinto il premio come miglior film, commedia e attrice non protagonista per Teyana Taylor e come miglior regista e migliore sceneggiatura per Anderson. È diventato il secondo regista a conquistare la regia, la sceneggiatura e il film, come produttore, ai Globes. Solo Oliver Stone, per “Nato il 4 luglio”, è riuscito nella stessa impresa.