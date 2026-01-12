27 Golden Globe, applauditissimo sul red carpet l'attore inglese Orlando Bloom

Tra le star maschili più apprezzate sul red carpet dell’83esima edizione dei Golden Globe c’è stato Orlando Bloom. L’attore britannico ha fatto parte dell’ampissimo parterre di celebrità che hanno consegnato i premi ai vincitori. Con milioni di occhi puntati, il tappeto offre alle celebrità la possibilità di mostrare la loro abilità nel campo della moda. Gli stilisti sfoggiano look d’archivio per le loro star o modelli couture appena usciti dalle passerelle. In ogni caso, il tappeto offre una visibilità significativa alle case di moda e ai marchi.