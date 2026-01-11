Iran, repressione del regime sulle proteste: pena di morte per chi manifesta

Pugno di ferro del regime iraniano contro le proteste che vanno avanti da quattordici giorni consecutivi. Le forze di sicurezza sparano sulla folla e minacciano i manifestanti con la pena di morte. Secondo le organizzazioni non governative, il numero delle vittime è salito ad almeno 116, ma si teme un bilancio molto più grave. Le autorità hanno imposto un blackout di internet, mentre gli ospedali risultano al collasso.

Fonti mediche parlano di almeno 217 morti solo a Teheran, la maggior parte colpiti da proiettili veri. Il regista Jafar Panahi denuncia una “repressione sfacciata”. Dagli Stati Uniti, Donald Trump dichiara di essere pronto ad aiutare chi lotta per la libertà. Il Wall Street Journal riferisce di discussioni preliminari su un possibile attacco americano in Iran, al momento non imminente. Intanto diventa virale la protesta delle iraniane all’estero contro il regime di Khamenei.