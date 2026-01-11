Iran, le proteste contro il regime proseguono: le vittime salgono a 192, da 60 ore senza internet – la diretta

Nonostante la repressione le proteste che sfidano il regime iraniano raggiungono il traguardo delle due settimane. Con Internet fuori uso in Iran e le linee telefoniche interrotte, è diventato più difficile avere notizie dirette delle manifestazioni dall’estero. Tuttavia, secondo l’agenzia Human Rights Activists News Agency, il bilancio delle vittime è salito a 116. Il leader supremo Ayatollah Ali Khamenei ha parlato di un imminente giro di vite, nonostante gli avvertimenti degli Stati Uniti. Teheran ha intensificato le minacce, con il procuratore generale iraniano Mohammad Movahedi Azad che ieri ha avvertito che chiunque partecipi alle proteste sarà considerato un “nemico di Dio”, un reato punibile con la pena di morte.
Sono almeno 192 i manifestanti uccisi in Iran dall’inizio delle proteste. È quanto riferisce la ong Iran Human Rights (IHR), con sede in Norvegia, precisando che quella che riporta è la cifra di morti che ha potuto confermare e segnalando al tempo stesso che circolano notizie non verificate secondo cui le persone uccise potrebbero essere diverse centinaia e, secondo alcune fonti, oltre 2mila. “A causa del blackout totale di internet e delle severe restrizioni all’accesso alle informazioni, la verifica indipendente rimane una sfida seria nelle circostanze attuali”, scrive IHR, sottolineando che sono già passate oltre 60 ore dal blocco nazionale di internet e che le proteste antigovernative continuano a diffondersi in tutto l’Iran. “L’uccisione di manifestanti negli ultimi tre giorni, in particolare dopo la chiusura di internet a livello nazionale, potrebbe essere ancora più estesa di quanto immaginiamo attualmente. La Repubblica Islamica sta commettendo un grave crimine internazionale contro il popolo iraniano e la comunità internazionale è obbligata, in base al diritto internazionale, a utilizzare tutti i mezzi disponibili per fermare questo crimine”, dichiara il direttore di Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam.
Al presidente Usa Donald Trump sono state presentate opzioni militari per un eventuale attacco all’Iran in risposta alla repressione delle proteste, ma non ha ancora preso una decisione definitiva. È quanto hanno riportato il New York Times (Nyt) e il Wall Street Journal (Wsj). Ieri Trump, in un post sul suo social Truth, ha offerto il suo sostegno ai manifestanti protestano in Iran dal 28 dicembre: “l’Iran sta guardando alla LIBERTÀ, forse come mai prima d’ora. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare!!!”, ha scritto.
“Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che se il governo iraniano facesse questo o quello, si schiererebbe dalla parte dei rivoltosi. I rivoltosi hanno riposto le loro speranze in lui. Se è così competente, che gestisca il suo Paese”. È quanto si legge in un post sull’account X in francese della Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei.
“Sappiate che non siete soli. I vostri compatrioti in tutto il mondo stanno gridando con orgoglio la vostra voce, come avrete sicuramente visto nelle immagini della loro numerosa e diffusa presenza sui vostri schermi televisivi. Il mondo oggi è al fianco della vostra rivoluzione nazionale e ammira il vostro coraggio. Il Presidente Trump, in particolare, in quanto leader del mondo libero, ha osservato attentamente il vostro indescrivibile coraggio e ha annunciato di essere pronto ad aiutarvi”. Lo annuncia Reza Pahlavi in un messaggio su X rivolto ai manifestanti antigovernativi che protestano in Iran. “Non lasciate la strada. Il mio cuore è con voi. So che sarò presto con voi”, ha aggiunto il figlio in esilio dell’ultimo scià dell’Iran.
“Corpi ammucchiati gli uni sugli altri” in un ospedale, folle enormi e di brutali violenze nelle strade di Teheran. Sono alcune testimonianze raccolte dalla Cnn da diverse persone che hanno protestato in Iran negli ultimi giorni. Una donna sulla sessantina e un uomo di 70 anni hanno raccontato di aver visto persone di tutte le età per le strade della capitale iraniana giovedì e venerdì. Venerdì sera, tuttavia, le forze di sicurezza, brandendo fucili militari, hanno ucciso “molte persone”, hanno dichiarato all’emittente Usa, parlando a condizione di anonimato per motivi di sicurezza. I manifestanti di un altro quartiere di Teheran hanno dichiarato di aver soccorso un uomo sulla sessantina, gravemente ferito nella repressione: aveva circa 40 pallini conficcati nelle gambe e un braccio rotto. Hanno provato a far arrivare l’uomo in diversi ospedali per ottenere assistenza medica, ma hanno detto che la situazione era “completamente caotica”. Altri manifestanti hanno detto che numero di persone scese in piazza era incomparabile a qualsiasi cosa avessero mai visto prima, descrivendo le scene come “incredibilmente belle e piene di speranza”. Un assistente sociale iraniano che ha partecipato a una protesta a Teheran venerdì ha affermato che la situazione è degenerata in un “incubo” quando le autorità hanno attaccato i dimostranti. “Proiettili, chissà, gas lacrimogeni, qualsiasi cosa ti venga in mente, loro la sparavano”, ha detto, “ed è stato davvero terrificante”.
La polizia iraniana aumenta il “livello di scontro” sui manifestanti. Sardar Radan, comandante in capo della polizia nazionale iraniana, ha dichiarato questa mattina che “il livello di scontro con i rivoltosi è aumentato”. Lo riporta Sky News. Nel linguaggio del regime iraniano, i manifestanti antigovernativi vengono ora definiti rivoltosi e terroristi. Radan ha anche elogiato gli “arresti importanti”, affermando che “i principali responsabili dei disordini di ieri sera sono stati arrestati”. Per i media occidentali resta difficile seguire cosa sta succedendo nel Paese, comprese le violazioni dei diritti umani, poiché il governo ha bloccato l’accesso a Internet.
– Il blackout di Internet in Iran ha ormai superato le 60 ore. È quanto segnala il monitoraggio di NetBlocks, che sul suo profilo X rileva che i livelli di connettività nazionale continuano a stabilizzarsi intorno all’1% dei livelli ordinari. “La misura di censura rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere degli iraniani in un momento chiave per il futuro del Paese”, sottolinea il tweet.
Il presidente del parlamento iraniano ha avvertito che l’esercito americano e Israele saranno “bersagli legittimi” se l’America attaccherà la Repubblica Islamica, come minacciato dal presidente Donald Trump. Le dichiarazioni di Mohammad Bagher Qalibaf sono le prime ad aggiungere Israele alla lista dei possibili obiettivi di un attacco iraniano. Qalibaf, un sostenitore della linea dura, ha lanciato la minaccia mentre i legislatori si precipitavano sul podio del parlamento iraniano gridando: “Morte all’America!”.