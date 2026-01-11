Iran, proteste nelle strade e repressione da Tabriz a Mashdad

E’ stata un’ altra notte di proteste tra sabato e domenica contro la Repubblica islamica in tutto l’Iran. Sui social rimbalzano le immagini delle manifestazioni represse con la forza dagli agenti della sicurezza del regime. L’attivista iraniana in esilio negli Usa, Masih Alinejad, ha diffuso su X video raccolti da varie città dove i dimostranti sono scesi nelle strade da Tabriz a Mashdad, passando per Shiraz e Rasht, affrontando la brutalità delle forze di sicurezza. “Corpi ammucchiati gli uni sugli altri” in un ospedale, folle enormi e di brutali violenze nelle strade di Teheran. Sono alcune testimonianze raccolte dalla Cnn da diverse persone che hanno protestato in Iran negli ultimi giorni.

