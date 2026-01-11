Aleppo, edifici distrutti nello Sheikh Maqsoud mentre i residenti si preparano a tornare

Le persone hanno iniziato a tornare domenica in un quartiere conteso nella città di Aleppo, nel nord della Siria, dopo giorni di intensi scontri tra le forze governative e le forze a guida curda. Ambulanze e primi soccorritori stavano entrando nel quartiere per assistere i residenti, rimuovere le macerie e disarmare le mine. Martedì sono scoppiati scontri nei quartieri settentrionali a maggioranza curda di Sheikh Maqsoud, Achrafieh e Bani Zaid, dopo che il governo e le Forze Democratiche Siriane, la principale forza a guida curda nel paese, non sono riusciti a fare progressi su come unire le loro forze nell’esercito nazionale. Da allora le forze di sicurezza hanno catturato Achrafieh e Bani Zaid. Gli scontri tra le due parti sono i più intensi dalla caduta dell’allora presidente Bashar Assad nel dicembre 2024. Almeno 22 persone sono state uccise in cinque giorni di scontri e più di 140.000 sono state sfollate. Intensi bombardamenti e attacchi di droni erano comuni nei combattimenti mortali. I combattenti curdi erano evacuati dal quartiere di Aleppo di Sheikh Maqsoud nella Siria nord-orientale, sotto il controllo delle Forze Democratiche Siriane.