Iran, le immagini della devastazione dopo le proteste e la reazione delle forze di sicurezza

Il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha segnalato venerdì che le forze di sicurezza avrebbero represso i manifestanti, sfidando direttamente l’impegno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di sostenere coloro che manifestavano pacificamente. I manifestanti iraniani hanno urlato e marciato per le strade fino a venerdì mattina dopo l’appello del principe ereditario in esilio del Paese a manifestare, nonostante la teocrazia iraniana abbia tagliato la nazione da internet e dalle telefonate internazionali. I media statali iraniani hanno mostrato filmati di quelli che presumibilmente erano danni, inclusi edifici bruciati, veicoli bruciati e detriti su alcune strade, in diverse città iraniane. Brevi video online condivisi dagli attivisti mostravano i manifestanti che cantavano contro il governo iraniano attorno ai falò mentre i detriti ricoprivano le strade di Teheran e di altre zone del Paese.