Iran, continuano le proteste: scontri e blocco di internet. Khamenei: “Trump pensi ai suoi problemi”

Continuano le proteste in Iran: i manifestanti sono tornati a gridare e marciare per le strade, mentre resta in vigore un blocco di Internet che sembra aver messo offline anche le agenzie di stampa statali e semiufficiali. Finora, negli scontri scoppiati durante le manifestazioni sono morte almeno 42 persone, mentre più di 2.270 sono state arrestate. L’Ayatollah Ali Khamenei si è rivolto alla nazione in un discorso trasmesso dalla tv di stato.

Le proteste

Brevi video online condivisi dagli attivisti mostrano i manifestanti che cantano contro il governo iraniano attorno a falò nelle strade della capitale Teheran e di altre zone. Quando giovedì 8 gennaio l’orologio ha segnato le otto, i quartieri di Teheran sono esplosi in cori, hanno riferito i testimoni. I cori includevano “Morte al dittatore!” e “Morte alla Repubblica Islamica!”. Altri hanno lodato lo scià, gridando: “Questa è l’ultima battaglia!” Migliaia di persone erano visibili per le strade prima che tutte le comunicazioni con l’Iran venissero interrotte.

L’appello del principe ereditario Pahlavi

“Gli iraniani hanno chiesto la loro libertà stasera. In risposta, il regime iraniano ha interrotto tutte le linee di comunicazione”. Lo ha detto il principe iraniano ereditario in esilio Reza Pahlavi, lanciando un appello a scendere di nuovo per le strade oggi alle 20. “Ha chiuso Internet. Ha tagliato le linee telefoniche fisse. Potrebbe anche tentare di disturbare i segnali satellitari”, ha aggiunto, riferendosi al regime di Teheran. Ha poi invitato i leader europei a unirsi al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella promessa di “chiedere conto al regime”. “Li esorto a utilizzare tutte le risorse tecniche, finanziarie e diplomatiche disponibili per ripristinare le comunicazioni con il popolo iraniano, affinché la sua voce e la sua volontà possano essere ascoltate e viste”, ha detto, “non lasciate che le voci dei miei coraggiosi compatrioti siano messe a tacere”.

Khamenei: “Repubblica islamica non cederà di fronte ai sabotatori”

In risposta alle proteste in corso, la Guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito in un discorso trasmesso oggi dalla televisione di Stato che la Repubblica islamica “non cederà di fronte ai sabotatori”. “Hanno dato fuoco ai bidoni della spazzatura per compiacerlo”, ha detto Khamenei, facendo riferimento a Trump, “tutti dovrebbero sapere che la Repubblica Islamica è salita al potere con il sangue di diverse centinaia di migliaia di persone onorevoli. La Repubblica Islamica non si tirerà indietro di fronte ai sabotatori“.

Khamenei: “Trump pensi ai problemi del suo Paese”

Khamenei ha poi criticato direttamente Trump: “Se sapesse come governare un Paese, governerebbe il suo. Ci sono problemi importanti nel suo Paese“. Trump “ha le mani sporche del sangue di oltre mille iraniani”, ha aggiunto, “nella guerra dei 12 giorni, oltre a comandanti, scienziati e anziani, sono state uccise anche altre persone”. Khamenei ha poi definito il presidente degli Stati Uniti uno degli “arroganti del mondo” che, come “il Faraone, Nimrod, Reza Khan e Mohammad Reza, sarà rovesciato al culmine della sua arroganza“.

Ue: “Monitoriamo situazione, inaccettabile violenza contro manifestanti”

“Stiamo monitorando attentamente la situazione in Iran, compresi gli ultimi sviluppi nella parte sud-occidentale del Paese. Esprimiamo la nostra preoccupazione per il crescente numero di morti e feriti e respingiamo qualsiasi violenza contro i manifestanti pacifici. Il popolo iraniano sta esprimendo la sua legittima aspirazione a una vita migliore. Qualsiasi violenza contro i manifestanti pacifici è inaccettabile. Esortiamo le autorità iraniane a rispettare i diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica e a ripristinare l’accesso a internet per tutti”. Lo dice il portavoce del Servizio europeo per l’Azione esterna Anouar El Anouni nel corso del briefing quotidiano con la stampa.