Venezuela, a Caracas manifestanti chiedono il ritorno di Maduro

Sostenitori di Nicolas Madùro hanno sfilato mercoledì per le strade di Caracas per chiedere il ritorno del presidente venezuelano destituito e di sua moglie Cilia Flores, arrestati dalle forze Usa in un blitz e condotti a New York per essere processati per traffico di droga. La folla ha marciato, sventolando bandiere e striscioni e chiedendo agli Stati Uniti di rilasciare Maduro e Flores e di riportarli in Venezuela. Sarebbero almeno cento, secondo quanto riferito dal ministro degli Interni del Venezuela, Diosdado Cabello, i morti nell’ambito dell’operazione americana per catturare Maduro. Sempre un centinaio sarebbero i feriti. Cabello poi ha fatto sapere che anche il presidente e la moglie sarebbero rimasti feriti nell’azione.