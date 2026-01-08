Salt Lake City, sparatoria fuori da una chiesa mormone: due morti e sei feriti

Due persone sono morte e almeno altre sei sono rimaste ferite a causa di una sparatoria avvenuta mercoledì sera fuori da una chiesa mormone a Salt Lake City, nello Stato Usa dello Utah. All’interno della chiesa, in quel momento, decine di persone stavano partecipando a un funerale. La polizia di Salt Lake City non ritiene che l’attacco abbia motivazioni di carattere religioso. I killer sono fuggiti e nessun sospetto è stato arrestato, ha riferito la polizia locale. Dopo la sparatoria, sul luogo sono intervenuti circa 100 veicoli delle forze dell’ordine e diversi elicotteri hanno sorvolato la zona.