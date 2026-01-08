Minneapolis, JD Vance difende i federali: "E' stato un attacco al popolo americano"

Definendolo un “attacco alle forze dell’ordine” e “un attacco al popolo americano”, il vicepresidente JD Vance ha criticato aspramente i media dopo l’uccisione di Renee Nicole Good da parte di un agente dell’Ice a Minneapolis. Vance ha affermato che l’agente era chiaramente giustificato nel sparare a Good e che non è preoccupato di pregiudicare un’indagine che è appena iniziata. L’agente ha chiaramente agito per legittima difesa, ha affermato Vance. Ha definito Good “una vittima dell’ideologia di sinistra” che è stato spinto da una presunta rete di gruppi politicamente motivati a interferire con le forze dell’ordine.