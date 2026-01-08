Minneapolis, donna uccisa da agenti federali: proteste, tensioni e lanci di lacrimogeni

Sale la tensione a Minneapolis, dopo l’uccisione ieri da parte di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice) della 37enne Renee Nicole Macklin Good.

All’alba, decine di persone, avvolte in pesanti cappotti, si sono radunate in un parcheggio vicino al Bishop Henry Whipple Federal Building a Fort Snelling. L’edificio ospita diverse agenzie federali, tra cui un tribunale per l’immigrazione. La folla scandiva slogan e sventolava bandiere americane e cartelli che chiedevano all’Ice di lasciare il Minnesota. Per sgomberare l’area, gli agenti federali hanno usato proiettili al peperoncino e gas lacrimogeni, come riferito dai reporter della Cnn presenti sul posto.

Dispiegati 2000 agenti a Minneapolis per operazioni anti-immigrazione

Il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti ha dispiegato più di 2.000 agenti nella zona di Minneapolis in quella che definisce la più grande operazione di controllo dell’immigrazione mai effettuata. Proprio in questa stessa operazione è stata uccisa la 37enne Macklin Good. La segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem ha affermato che sono state arrestate più di 1.500 persone.

Scuole chiuse a Minneapolis, governatore Walz invita alla calma

A Minneapolis, a seguito del clima di tensione, le autorità cittadine hanno annullato le lezioni e le attività scolastiche per precauzione. Il governatore del Minnesota Tim Walz ha invitato la popolazione a mantenere la calma. “Trump vuole uno show. Non dateglielo”, ha scritto Walz mercoledì sera su X.

Trump wants a show. Don’t give it to him. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 8, 2026

Vance: “Agente Ice faceva suo lavoro, donna uccisa una squilibrata di sinistra”

Il vicepresidente JD Vance interviene a difesa dell’agente dell’Ice che mercoledì ha sparato e ucciso una donna di 37 anni a Minneapolis. “A ogni membro democratico del Congresso e a ogni candidato democratico alla presidenza dovrebbe essere posta una semplice domanda: Pensate che questo agente abbia sbagliato a difendere la propria vita da un’estremista di sinistra squilibrata che ha cercato di investirlo?”, scrive Vance in un post su X. “Queste persone cercheranno di arrestare le nostre forze dell’ordine per aver semplicemente fatto il loro dovere. Il minimo che i media possano fare è interrogarli su questo argomento”, aggiunge il vicepresidente Usa.