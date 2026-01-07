Crans-Montana, Tosca (Niguarda): “13mila centimetri quadrati di pelle per curare 4 pazienti”

“Per trattare una ustione che copre il 10% del corpo sono richiesti dai 500 ai 1000 centimetri quadrati di pelle, poi dipende dalla profondità e dall’area. In una settimana per questi pazienti abbiamo utilizzato all’incirca 13mila centimetri quadrati per 4 pazienti“. Così Marta Tosca, referente della Banca della Cute dell’Ospedale Niguarda di Milano, dove sono ricoverati 11 pazienti feriti nella tragedia di Crans-Montana in Svizzera, il rogo nel bar ‘Le Constellation’ in cui almeno 40 persone hanno perso la vita. “La pelle una volta prelevata viene portata in banca dove subisce una serie di lavorazioni abbastanza complesse che hanno lo scopo di purificarla in modo che possa essere utilizzata su tutti i pazienti che ne hanno bisogno“, ha spiegato Giovanni Sesana, responsabile Banca dei Tessuti e Terapia tissutale.