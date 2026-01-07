Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane – LA DIRETTA

I morti italiani sono Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi

Si svolgeranno oggi 7 gennaio i funerali di cinque delle sei giovani vittime italiane dell’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno. I morti italiani sono Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi (i cui funerali saranno però celebrati a Lugano, dove viveva).

Alle 11 a Roma nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur le esequie di Riccardo Minghetti, 16 anni, contemporaneamente a Bologna il funerale di Giovanni Tamburi nella cattedrale di San Pietro. Nel primo pomeriggio, alle 14.45 a Milano ci saranno i funerali di Chiara Costanzo, 16 anni. La cerimonia è in programma nella basilica di Santa Maria delle Grazie. Alla stessa ora, sempre a Milano, le esequie di Achille Barosi, 16 anni, nella basilica di Sant’Ambrogio.

Questa mattina è stato osservato un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane.