Crans-Montana, oggi i funerali delle vittime italiane – LA DIRETTA

Si svolgeranno oggi 7 gennaio i funerali di cinque delle sei giovani vittime italiane dell’incendio al locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, nella notte di Capodanno. I morti italiani sono Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi (i cui funerali saranno però celebrati a Lugano, dove viveva).
Alle 11 a Roma nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur le esequie di Riccardo Minghetti, 16 anni, contemporaneamente a Bologna il funerale di Giovanni Tamburi nella cattedrale di San Pietro. Nel primo pomeriggio, alle 14.45 a Milano ci saranno i funerali di Chiara Costanzo, 16 anni. La cerimonia è in programma nella basilica di Santa Maria delle Grazie. Alla stessa ora, sempre a Milano, le esequie di Achille Barosi, 16 anni, nella basilica di Sant’Ambrogio.
Questa mattina è stato osservato un minuto di silenzio in tutte le scuole italiane.
Questa mattina gli studenti dell’Istituto Moreschi di Milano rientrano a scuola dopo la pausa natalizia, ma l’atmosfera è segnata dal dolore: pochi giorni fa hanno perso la loro compagna e amica Chiara Costanzo, 16 anni, vittima della strage di Crans-Montana. Per ricordarla, l’istituto e gli studenti hanno organizzato per la mattinata un programma di commemorazione. “La scomparsa di Chiara Costanzo ha profondamente colpito l’intera comunità scolastica”, si legge sui canali social della scuola.
“È importante ricordare che sono pericolose le cose, anche in quella circostanza, che i ragazzi avessero bevuto o meno, avevano filmato, ma bisogna sempre ricordare che un cameriere sopra l’altro, con le scintille è abbastanza pericoloso. Questo episodio non dovrebbe mai accadere. Mai più”. Questo l’appello lanciato da Francesca, una compagna di scuola di Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nel disastro di Crans Montana.
“Un ricordo? Durante un episodio molto triste, perché avevo preso un brutto voto a scuola, lui è venuto accanto a me nei corridoi, e mi ha detto ‘non ti preoccupare, va tutto bene, è soltanto un voto. Puoi sistemare, qualunque cosa ci sono io’. Lì ho capito che in qualsiasi circostanza, che eravamo arrabbiati, tristi o felici, l’ho sempre rispettato, perché è un ragazzo veramente bellissimo, simpatico, gentile, affettuoso”, ha aggiunto la ragazza.
“Preferisco pensarlo sempre accanto a me, piuttosto che è andato via, per ricordare che lui è ancora tra di noi” ha concluso Francesca.
Presenti alla basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur per i funerali di Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nel disastro di Crans-Montana, anche il ministro dello sport e della gioventù Andrea Abodi e quello della salute Orazio Schillaci. Con loro il sindaco della capitale Roberto Gualtieri
È arrivata presso la basilica dei Santi Pietro e Paolo dell’Eur la salma di Riccardo Minghetti, il 16enne romano morto nel disastro di Crans-Montana in Svizzera. Tantissimi gli amici del ragazzo presenti in chiesa, compagni di classe e del circolo sportivo a cui era iscritto. Sono presenti il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.