Capotreno ucciso a Bologna, centinaia di colleghi in presidio alla stazione

Centinaia di colleghi in divisa hanno reso omaggio questa mattina ad Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso lunedì nel parcheggio della stazione di Bologna, al presidio organizzato davanti allo scalo ferroviario. Per oggi i sindacati hanno indetto uno sciopero a livello regionale. Tutti in divisa i colleghi della vittima hanno portato mazzi di fiori e corone sul luogo dell’omicidio, dove sono stati lasciati, appesi a una rete, anche un berretto, una cravatta e un fischietto, in ricordo del capotreno. Tra i presenti anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il governatore dell’Emilia Romagna Michele De Pascale. Per l’omicidio di Ambrosio è stato fermato ieri sera a Desenzano del Garda Marin Jelenic, 36enne croato.