Ucraina, Zelensky arriva all'Eliseo da Macron prima della riunione dei 'Volenterosi'

Emmanuel Macron ha ricevuto a Parigi, all’Eliseo, il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky, in vista della riunione della cosiddetta “Coalizione dei volenterosi”. Gli alleati dell’Ucraina si riuniranno nel corso della giornata per colloqui fondamentali che potrebbero contribuire a determinare la sicurezza del Paese dopo un potenziale cessate il fuoco con la Russia. Tuttavia, le prospettive di successo sono incerte, con l’attenzione dell’amministrazione Trump che si sta spostando sul Venezuela, mentre le ipotesi di un’acquisizione della Groenlandia stanno causando tensioni con l’Europa.