Ucraina, oggi a Parigi la riunione dei Volenterosi: c’è anche Meloni – La diretta

Nuova riunione a Parigi, al Palazzo dell’Eliseo, della Coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina. Al vertice, che prende il via alle 14 di oggi 6 gennaio, presente anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri ha tenuto un vertice con i vicepremier Salvini e Tajani sulla politica estera. Proseguono intanto sul campo in Ucraina i bombardamenti. Ecco tutte le notizie sul conflitto di oggi 6 gennaio in diretta.
“L’Ucraina è parte integrante dell’Europa: adesso più che mai. Qualche settimana fa mi sono recata in visita al Parlamento di Bruxelles e mi sono sentita davvero a casa. Il mio messaggio è stato lo stesso di sempre: noi resistiamo, l’Ucraina resta unita in sostegno alle sue forze armate, combatte e non cede”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera la governatrice di Ivano-Frankivsk, Svitlana Onyshchuk. “Mosca continua a prendere di mira la nostra rete energetica. È vero che nella regione di Ivano-Frankivsk abbiamo sofferto molte meno vittime e danni che non altrove, però Putin cerca di rendere la vita impossibile per spingere il massimo numero di ucraini a scappare all’estero. Colpire l’industria dell’energia e il suo sistema di distribuzione significa lasciare la gente non solo senza luce, ma anche priva d’acqua e riscaldamento. Ecco il motivo per cui abbiamo potenziato le squadre che si occupano di riparare i danni nel modo più celere possibile”, afferma. In merito agli sfollati, Onyshchuk spiega che “è difficile un calcolo preciso”. “Prima della guerra la nostra regione contava un milione e 300 mila abitanti. Al momento dell’attacco russo nel febbraio 2022 molti sono fuggiti verso Polonia e Romania. Ma nel contempo sono arrivati tantissimi sfollati. Quelli che si sono registrati ammontano oggi a oltre 110.000: tra loro ci sono 4.500 disabili, 17.000 pensionati e 36.000 bambini. Qualche tempo fa erano 150.000“, sottolinea.
I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 129 droni ad ala fissa ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, citato dalla Tass.”Tra le 23 (ora di Mosca) del 5 gennaio e le 7 (ora di Mosca) del 6 gennaio, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 129 droni ucraini”, si legge nella dichiarazione. Ventinove droni sono stati neutralizzati nella regione di Bryansk, 15 sono stati abbattuti nella regione di Belgorod, 13 sono stati distrutti nella regione di Yaroslavl, 10 nella regione di Novgorod e nove nella regione di Smolensk. Sette droni sono stati abbattuti nelle regioni di Kursk e Penza, sei ciascuna nella regione di Tver e nel Bashkortostan e cinque ciascuna nelle regioni di Astrakhan e Rostov. Quattro droni sono stati distrutti nella regione di Kaluga, due ciascuna nella regione di Mosca, nella regione di Orel e nella regione di Leningrado, e uno ciascuna nelle regioni di Voronez, Kostroma, Tula, Tambov e Ryazan, Crimea e Tatarstan.
Nella regione di Kherson in Ucraina, un attacco con drone russo ha ucciso il rettore della chiesa dell’Intercessione nel villaggio di Orlove, l’arciprete Heorhii Horbenko. Lo ha dichiarato su Facebook Ivan Hordiienko, rettore della chiesa di San Kasperov, citato da Ukrinform.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe convocato i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini (che si trova all’estero), per un vertice serale in videoconferenza per fare un punto sulle questioni internazionali, in primis Venezuela e Ucraina, alla vigilia dell’incontro della Coalizione dei Volenterosi a Parigi. Lo scrive La Stampa, secondo cui la riunione, nelle intenzioni della premier, deve servire a dare un quadro più chiaro all’approccio che il governo intende tenere di fronte alle conseguenze del blitz ordinato da Donald Trump a Caracas.