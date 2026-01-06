Ucraina, a Parigi si riunisce la Coalizione dei Volenterosi: le immagini del vertice

I leader dei Paesi europei alleati dell’Ucraina, la cosiddetta Coalizione dei Volenterosi, si sono riuniti a Parigi per colloqui fondamentali che potrebbero contribuire a determinare la sicurezza del Paese dopo il raggiungimento di un potenziale accordo di pace con la Russia. Ma le prospettive di progresso sono incerte: l’attenzione dell’amministrazione Trump si sta spostando sul Venezuela, mentre le proposte statunitensi di acquisizione della Groenlandia stanno causando tensioni con l’Europa e Mosca non mostra alcun segno di cedimento rispetto alle sue richieste nell’invasione che dura ormai da quasi quattro anni.