Roma, le immagini dell'esondazione dell'Aniene: allagata la via Tiburtina

Allerta rossa nel Lazio per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene. “In queste ore – si legge in una nota – si stanno registrando forti precipitazioni e, nelle ultime ore, si sono verificati esondazioni in diversi tratti del fiume Aniene e i suoi affluenti. La Direzione regionale di Protezione civile, alla luce di questa evidente criticità idraulica, ha decretato l’allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume Aniene”. “Assieme al direttore regionale della Protezione civile, Massimo La Pietra, siamo in costante coordinamento con la sala operativa e i volontari presenti sul posto. Pertanto, si invitano tutti i cittadini e, in particolare, coloro che ricadono nella zona rossa, a evitare spostamenti nelle prossime ore e mantenere uno stato di precauzione”, ha detto l’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. Nelle immagini allagamenti e disagi anche sulla vicina Via Tiburtina. A causa dell’esondazione è stata chiusa al traffico veicolare via Tiburtina. L’ordinanza di chiusura è arrivata dal comandante del IV Gruppo di polizia di Roma Capitale su indicazione del presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti. Il traffico è stato deviato su via del Casale di San Basilio. Per le 18 è attesa la piena massima del fiume Aniene.