Maltempo, esonda il fiume Aniene a Tor Cervara a Roma

Le intense piogge hanno provocato l’esondazione dei canali del fiume Aniene in diversi punti della Capitale, in particolare tra Ponte Mammolo e via di Tor Cervara. L’acqua ha invaso ampie zone del IV Municipio, causando gravi disagi anche a Colli Aniene, dove una parte di via degli Alberini è finita sott’acqua e l’area degli orti risulta totalmente sommersa. Sul posto sono intervenuti i volontari della Protezione civile, insieme a una ditta privata dotata di gommone. Numerose strade sono state interdette al traffico, mentre sulla Tiburtina i livelli restano critici. In vicolo Ponte Mammolo una famiglia, composta da una madre e due bambini, è stata evacuata. Con ordinanza del presidente municipale Massimiliano Umberti – che ha postato sulla sua pagina Fb le immagini – sono state chiuse via Vannina, via Tivoli, via Compagna e un tratto di via di Tor Cervara. Diverse famiglie sono rimaste bloccate in casa, a causa della strada allagata in via degli Alberini. L’unica idrovora presente su quel tratto di fiume non riesce a contenere l’enorme portata d’acqua. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale, la protezione civile e i vigili del Fuoco.