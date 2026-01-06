Ecco CLOiD, il robot che fa il bucato e lava i piatti: presentato al Ces di Las Vegas

Presentato al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas – la più grande fiera annuale dedicata al mondo della tecnologia – il nuovo assistente domestico con intelligenza artificiale di Lg, che promette ai consumatori una “casa a zero fatica”. Si chiama CLOiD ed è in grado di compiere diverse faccende domestiche, tra cui fare il bucato, lavare i piatti e preparare la cena. CLOiD è stato progettato per operare insieme a più dispositivi connessi all’interno della casa. Le sue braccia sono in grado di eguagliare la mobilità di un braccio umano, spiega Lg, con movimenti di spalla, gomito e polso che consentono azioni in avanti, indietro, rotazioni e movimenti laterali. Le mani hanno cinque dita azionate in modo indipendente, così da permettergli di maneggiare una vasta gamma di elettrodomestici e, secondo Lg, di occuparsi dei lavori domestici in cucina, lavanderia e zona giorno. La sua base su ruote utilizza tecnologia di guida autonoma, mentre la testa funge da hub domestico con intelligenza artificiale, consentendo l’integrazione con l’ecosistema smart home di Lg.