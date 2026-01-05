Las Vegas, al salone tecnologico la mega Tv con AI di Samsung che mostra anche ricette di cucina

Tra i protagonisti del salone tecnologico CES a Las Vegas anche il televisore Micro RGB da 130 pollici presentato da Samsung. Utilizza minuscoli LED rossi, verdi e blu per creare immagini a colori di altissima qualità.

Ma non si tratta solo dell’immagine: il colosso manifatturiero sudcoreano sta promuovendo le nuove funzionalità di intelligenza artificiale di ci è dotato. Sukhmani Mohta, Vicepresidente del marketing integrato di VD Samsung, dimostra come il televisore sia in grado di fornire suggerimenti basati su ciò che già sa di te.

“Mostrami una ricetta per il branzino scottato in padella”, ordina. Pochi istanti dopo, il televisore ha un’idea e può spiegare perché l’ha scelta. “Sembra che tu ti stia allenando ultimamente”, risponde il dispositivo. “Potrebbe piacerti questa ricetta a base di branzino ricca di proteine che favorisce il recupero e preserva i nutrienti essenziali. In linea con il tuo stile di vita pescetariano”.

Oltre al colossale modello Micro RGB, Samsung presenta gli ultimi schermi Micro LED trasparenti, con immagini in continua evoluzione che danzano sulle superfici trasparenti, e persino televisori con lo schermo che si estende fino ai bordi.