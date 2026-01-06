Crans-Montana, mille persone formano un cuore sulle piste per ricordare le vittime dell'incendio

Centinaia di persone si sono riunite su una pista innevata a Crans-Montana, in Svizzera, formando un cuore per ricordare le vittime dell’incendio mortale avvenuto a Capodanno nel bar La Constellation, che ha causato 40 morti e più di 100 feriti. L’iniziativa è stata promossa dalla Scuola Svizzera di Crans-Montana e dai vari club sciistici della regione. A loro si è unito anche il Crans-Montana Tourism & Congress. Il video è stato girato nel comprensorio sciistico di Crans-Montana, sul pendio Bellalui che ospita le partenze della Coppa del Mondo maschile di discesa libera. La formazione a cuore è stata organizzata più in basso, in una zona chiamata Chetseron. L’ente turistico di Crans Montana ha stimato che circa un migliaio di persone hanno partecipato alla formazione.