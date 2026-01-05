Venezuela, Trump: "Uccisi molti cubani nell'operazione"

L’operazione militare americana in Venezuela per la cattura di Maduro ha ucciso 32 ufficiali cubani durante il fine settimana, ha dichiarato domenica il governo cubano nel primo conteggio ufficiale delle vittime degli attacchi americani. “Sapete, molti cubani sono stati uccisi ieri”, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre volava domenica sera dalla Florida a Washington. “C’è stata molta morte dall’altra parte. Nessuna morte dalla nostra parte”.