Venezuela, Trump: “Siamo noi al comando”. Premier Groenlandia a presidente Usa: “Basta pressioni e fantasie su annessione” – La diretta

A due giorni dal blitz con cui gli Stati Uniti hanno catturato il presidente Nicolas Maduro, è ancora fluida la situazione in Venezuela. La leader ad interim del Paese caraibico, Delcy Rodriguez, ha aperto alla collaborazione con il presidente americano Donald Trump, ma quest’ultimo, parlando con i giornalisti dall’Air Force One, ha ribadito: “Siamo noi al comando“. E ha inoltre avvertito sulla possibilità di operazioni simili in Colombia e Messico. Ecco tutte le notizie di oggi 5 gennaio in diretta.

Venezuela, le notizie in diretta del 5 gennaio Inizio diretta: 05/01/26 07:00 Fine diretta: 05/01/26 23:45