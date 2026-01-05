Venezuela, Trump: “Siamo noi al comando”. Premier Groenlandia a presidente Usa: “Basta pressioni e fantasie su annessione” – La diretta

A due giorni dal blitz con cui gli Stati Uniti hanno catturato il presidente Nicolas Maduro, è ancora fluida la situazione in Venezuela. La leader ad interim del Paese caraibico, Delcy Rodriguez, ha aperto alla collaborazione con il presidente americano Donald Trump, ma quest’ultimo, parlando con i giornalisti dall’Air Force One, ha ribadito: “Siamo noi al comando“. E ha inoltre avvertito sulla possibilità di operazioni simili in Colombia e Messico. Ecco tutte le notizie di oggi 5 gennaio in diretta.
“Ora basta. Niente più pressione. Niente più fantasie sull’annessione. Siamo aperti al dialogo. Siamo aperti alle conversazioni. Ma deve avvenire attraverso i canali giusti e nel rispetto del diritto internazionale. E i canali giusti non sono post casuali e irrispettosi sui social“. È quanto scrive in un post su Facebook il premier della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen, dopo le ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di voler annettere la regione, ora sotto il governo della Danimarca. “Siamo amici intimi e fedeli degli Stati Uniti da generazioni. Siamo stati spalla a spalla nei momenti difficili. Ci siamo assunti la responsabilità della sicurezza dell’Atlantico settentrionale e non ultimo del Nord America. Ecco cosa fanno i veri amici. Proprio per questo la retorica immediata e ripetuta degli Stati Uniti è assolutamente e assolutamente inaccettabile“, si legge nel post di Nielsen, “quando il presidente degli Stati Uniti dice che ‘abbiamo bisogno della Groenlandia‘ e ci collega con il Venezuela e l’intervento militare, non è solo sbagliato. Questo è irrispettoso. Il nostro paese non è oggetto di retorica dei superpoteri. Siamo un popolo. Una terra. E la democrazia. Questo va rispettato. Specialmente da amici cari e fedeli”, continua il premier groenlandese. “Facciamo parte della Nato e siamo pienamente consapevoli della posizione strategica del nostro Paese. E ci rendiamo conto che la nostra sicurezza dipende dai buoni amici e dalle forti alleanze. A questo proposito, un rapporto rispettoso e leale con gli Stati Uniti è molto importante. È così da decenni ma le alleanze si basano sulla fiducia. E la fiducia richiede rispetto. Minacce, pressione e discorsi di annessione non appartengono agli amici. Non si parla così a un popolo che ha ripetutamente dimostrato responsabilità, stabilità e lealtà. La Groenlandia è la nostra casa e il nostro territorio. E così continuerà a essere”.
“È la fine di un regime, questo è sicuro. Maduro ha distrutto il Venezuela, uno dei Paesi più ricchi e più belli del mondo. La sua feroce dittatura ha incarcerato e ucciso oppositori gettando sul lastrico milioni di cittadini. Il Venezuela senza Maduro sarà un Paese migliore”. Così l’ex premier Matteo Renzi in una intervista al Quotidiano Nazionale, a proposito dell’attacco americano in Venezuela. E il diritto internazionale che fine fa? “Triste dirlo, ma siamo già assuefatti. Tecnicamente Maduro non era riconosciuto come presidente per i suoi brogli elettorali: dunque lui per primo era fuorilegge. Ma la verità è che ormai quella del diritto internazionale è una pia illusione – ha aggiunto – lo vediamo in Ucraina, in Sudan, nel mar Cinese, in molti Paesi africani. Parliamoci chiaro: il diritto internazionale in questa stagione è puntualmente disatteso e sostituito con la legge del più forte. E questo è un grande problema”. Il governo italiano ha appoggiato la mossa di Washington. “Su questi temi solitamente Meloni non si muove male. È prudente, misurata, ascolta sempre gli Stati Uniti. Ma la verità è che non tocca palla. Lei si limita a dire il giorno dopo che cosa è successo, schierandosi con chi è più forte. Quella di Meloni è davvero la politica del giorno dopo. Fossi stato a Palazzo Chigi avrei lavorato di più con i numerosissimi italiani in Venezuela“, ha detto Renzi. L’Italia comunque ha espresso una sua posizione. Lo stesso non si può dire dell’Europa… “Non me ne parli. L’Europa di von der Leyen è un vuoto guscio burocratico che sulla politica estera parla di cose senza uno slancio, un’idea, una visione. Idem per l’Italia: laddove c’erano Fanfani, Andreotti e Moro, cioè alla Farnesina, adesso c’è Tajani. Imbarazzante, no?”, ha concluso Renzi.
“Penso sia una cosa ormai ovvia ed evidente. Soltanto il governo italiano cerca di non ammetterla o addirittura nasconderla per ragioni di affinità ideologica, che cozzano contro i nostri interessi nazionali. Non solo l’Europa non è più una priorità per Trump, ma è un problema, perché difende valori, diritti, regole che l’America di oggi non vuole più riconoscere e rispettare”. Lo ha detto l’ex premier ed ex commissario europeo Paolo Gentiloni in una intervista al Corriere della Sera, a proposito dell’intervento americano in Venezuela. Gentiloni ha un doppio sentimento su quanto è successo e succede in queste ore a Caracas: “Da un lato festeggio e non me ne vergogno, dall’altro osservo che siamo davanti a una nuova picconata contro un ordine internazionale vacillante“. L’Europa reagisce ancora una volta in ordine sparso. “L’Europa balbetta e lo fa in modo stonato. Tuttavia, non dobbiamo ricavare da voci così flebili e discordanti l’impressione che sento affermare troppo spesso di una Europa marginale“, ha detto Gentiloni.
“Nicolás Maduro, il presidente del Venezuela, deve essere rilasciato immediatamente e senza condizioni”. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei in conferenza stampa a Teheran, come riporta l’agenzia Mehr. “Quello che è successo in Venezuela è stato molto pericoloso“, ha aggiunto Baghaei, sottolineando che “la pace attraverso la forza non è altro che gettare le basi per plasmare un mondo in cui regnerà la legge della giungla“.
Il presidente venezuelano destituito Nicolás Maduro è pronto a comparire oggi per la prima volta in un tribunale americano con l’accusa di narcoterrorismo. Maduro e sua moglie Cilia Flores dovrebbero comparire a mezzogiorno ora locale, le 18 in Italia, davanti a un giudice per un breve procedimento legale che probabilmente darà il via a una lunga battaglia legale sulla possibilità di processarlo negli Stati Uniti. La coppia sarà trasferita da una prigione di Brooklyn a un tribunale di Manhattan. In qualità di imputato nel sistema giudiziario statunitense, Maduro avrà gli stessi diritti di qualsiasi altra persona accusata di un reato, compreso il diritto a un processo con una giuria composta da cittadini newyorkesi. I suoi avvocati dovrebbero contestare la legalità del suo arresto, sostenendo che egli gode dell’immunità dall’azione penale in quanto capo di Stato sovrano.
Il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che il mondo “sta attraversando un periodo di turbolenza e cambiamento”, sottolineando che “azioni unilaterali e prepotenti stanno avendo un grave impatto sull’ordine internazionale“. Lo riporta l’emittente statale CCTV. Senza menzionare gli Stati Uniti o il Venezuela, Xi ha affermato che “tutti i paesi dovrebbero rispettare i percorsi di sviluppo scelti in modo indipendente dai popoli delle altre nazioni”. Ha aggiunto che devono “rispettare il diritto internazionale e gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, con le grandi potenze, in particolare, che devono assumere un ruolo guida“. Xi ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con il primo ministro irlandese Micheal Martin.
“Oggi vedrò se le parole di Trump in inglese vengono tradotte come dice la stampa nazionale. Pertanto, risponderò più tardi, quando saprò cosa significa realmente la minaccia illegittima di Trump“. È quanto scrive in un post su X il presidente della Colombia Gustavo Petro, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha definito il Paese sudamericano “governato da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti”. “Non sono illegittimo, né sono un narcotrafficante, ho solo come bene la mia casa di famiglia che sto ancora pagando con il mio stipendio. I miei estratti conto bancari sono stati resi pubblici. Nessuno può dire che abbia speso più del mio stipendio. Non sono avido“, ha replicato Petro, “ho enorme fiducia nel mio popolo e per questo ho chiesto al popolo di difendere il presidente da qualsiasi atto violento illegittimo contro di lui. Il modo per difendermi è prendere il potere in tutti i comuni del Paese. L’ordine alle forze dell’ordine è di non sparare al popolo, ma all’invasore“.
Il presidente americano Donald Trump ha affermato che in Venezuela devono essere ripristinati “l’ordine pubblico” e la disciplina economica prima di qualsiasi discussione sulle elezioni, in seguito alla drammatica operazione statunitense conclusasi con l’arresto del leader Nicolas Maduro. Parlando al New York Post domenica, Trump ha liquidato le domande sul sostegno a figure dell’opposizione – tra cui la leader e Premio Nobel per la Pace Maria Corina Machado – affermando che attualmente nessuno di loro gode del sostegno necessario per guidare il Paese. “Non credo che abbia il sostegno del popolo di cui ha bisogno”, ha detto Trump. “Tutto qui”. Incalzato sulla possibilità di sostenere Machado in caso di vittoria elettorale, Trump non si è pronunciato, sostenendo che il collasso del Venezuela rende le elezioni una preoccupazione secondaria. “Dobbiamo governare il Paese come si deve“, ha detto Trump. Riguardo a Machado, ha detto: “Potrebbe vincere le elezioni solo se la sostenessi. Ma mi piace molto”.
Parlando con i giornalisti sull’Air Force One domenica, il presidente americano Donald Trump ha affermato che le compagnie petrolifere “interverranno e ricostruiranno il sistema” petrolifero in Venezuela. L’industria petrolifera venezuelana è in rovina dopo anni di abbandono e sanzioni internazionali, quindi secondo le compagnie petrolifere le infrastrutture necessitano di investimenti significativi prima che la produzione possa aumentare drasticamente.
“Bisogna fare qualcosa con il Messico. Il Messico deve darsi una mossa” e combattere meglio il narcotraffico. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando dall’Air Force On di ritorno a Washington dalla sua residenza di Mar-a-Lago. Trump ha affermato di aver ripetutamente offerto truppe statunitensi al Messico, ma la presidente di quel paese, Claudia Sheinbaum, è “preoccupata, ha un po’ paura“. Interrogato su una possibile operazione militare statunitense a Cuba, tuttavia, Trump ha risposto: “Penso che cadrà e basta”. “Non credo che abbiamo bisogno di alcuna azione“, ha detto il presidente.
Lunedì i prezzi del petrolio sono scesi di oltre l’1% e i prezzi dei metalli preziosi sono aumentati, mentre i mercati hanno registrato reazioni contrastanti alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti, avvenuta durante un raid nel fine settimana. In Asia i prezzi delle azioni hanno aperto in rialzo, con i benchmark di Corea del Sud e Giappone che hanno nuovamente stabilito nuovi record. A Tokyo, il Nikkei 225 è balzato del 3% a 51.853,53. L’indice ha chiuso al massimo di fine anno per il 2025 e ha ripreso le contrattazioni solo lunedì. I futures statunitensi sono rimasti invariati dopo che le azioni hanno registrato piccoli guadagni venerdì a Wall Street. Poco dopo l’inizio delle contrattazioni, il petrolio greggio di riferimento statunitense è leggermente aumentato. In seguito, però, è stato scambiato in ribasso di 23 centesimi, a 57,09 dollari al barile. Il greggio Brent, lo standard internazionale, ha ceduto 17 centesimi, attestandosi a 60,58 dollari al barile. Con i livelli di petrolio già abbondanti, il greggio è stato scambiato al livello più basso degli ultimi sei mesi. In ogni caso, la mossa degli Stati Uniti si è riflessa sui mercati finanziari, mentre gli operatori si sono mossi per tenere conto dell’incertezza causata dall’insolita operazione militare del presidente Donald Trump e dalla sua insistenza sul fatto che gli Stati Uniti governeranno il Venezuela dopo la cacciata di Maduro. Il prezzo dell’oro è salito dell’1,9%, mentre l’argento è balzato del 5,7%.
La leader venezuelana ad interim Delcy Rodríguez ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “a collaborare” e ha affermato di voler instaurare “relazioni rispettose” in un messaggio conciliante pubblicato domenica sera. Dopo aver pronunciato discorsi di feroce sfida all’amministrazione Trump questo fine settimana, la dichiarazione di Rodríguez – in inglese sul suo account Instagram – ha segnato un drastico cambio di tono. “Invitiamo il governo degli Stati Uniti a collaborare con noi su un programma di cooperazione orientato allo sviluppo condiviso nel quadro del diritto internazionale per rafforzare una duratura convivenza comunitaria“, ha scritto. Il suo messaggio arriva poco dopo che Trump l’aveva minacciata di “pagare un prezzo molto alto” se non si fosse conformata alle richieste degli Stati Uniti.
“Presidente Donald Trump”, aggiunge Rodríguez, “i nostri popoli e la nostra regione meritano pace e dialogo, non guerra. Questo è sempre stato il messaggio del presidente Nicolás Maduro ed è il messaggio di tutto il Venezuela in questo momento. Questo è il Venezuela in cui credo e al quale ho dedicato la mia vita. Sogno un Venezuela in cui tutti i venezuelani di buona volontà possano unirsi. Il Venezuela ha diritto alla pace, allo sviluppo, alla sovranità e a un futuro“.
L’operazione militare americana in Venezuela ha ucciso 32 ufficiali cubani nel fine settimana. Lo ha dichiarato domenica il governo cubano nel primo conteggio ufficiale delle vittime degli attacchi americani nel paese sudamericano. I militari e gli ufficiali di polizia cubani erano impegnati in una missione che l’esercito del paese caraibico stava svolgendo su richiesta del governo venezuelano, secondo una dichiarazione trasmessa domenica sera dalla TV di stato cubana. Non è chiaro a cosa stessero lavorando i cubani nel paese sudamericano, ma Cuba è uno stretto alleato del governo di Caracas e da anni invia in Venezuela forze militari e di polizia. Voci sulle morti erano circolate sull’isola durante il fine settimana. “Sapete, ieri sono stati uccisi molti cubani“, ha confermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il volo di ritorno domenica sera dalla Florida a Washington. “Ci sono stati molti morti dall’altra parte. Nessun morto da parte nostra“, ha aggiunto. Il governo cubano ha annunciato due giorni di lutto per gli ufficiali cubani uccisi, e l’ex presidente e leader rivoluzionario Raúl Castro e il presidente Miguel Díaz-Canel hanno inviato le condoglianze alle loro famiglie. I nomi delle vittime e le posizioni da loro ricoperte non sono stati immediatamente resi noti dalle autorità cubane.”Fedeli alle loro responsabilità in materia di sicurezza e difesa, i nostri compatrioti hanno adempiuto al loro dovere con dignità ed eroismo e sono caduti dopo una feroce resistenza nel combattimento diretto contro gli aggressori o a seguito dei bombardamenti delle strutture”, si legge nel comunicato ufficiale. Anche il Segretario di Stato americano Marco Rubio, figlio di immigrati cubani, ha sottolineato il coinvolgimento cubano in Venezuela nel fine settimana, affermando che l’apparato di sicurezza interna di Maduro era guidato da cubani e che stavano “sostenendo Maduro”. “Tutte le guardie che aiutano a proteggere Maduro – questo è ben noto – tutta la loro agenzia di spionaggio, erano piene di cubani”, ha detto Rubio.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, mentre tornava a Washington domenica sera, ha anche messo in guardia il vicino del Venezuela, la Colombia, e il suo presidente di sinistra, Gustavo Petro. Trump, in un botta e risposta con i giornalisti sull’Air Force One, ha affermato che la Colombia è “governata da un uomo malato a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti”. “Non lo farà per molto tempo“, ha detto Trump domenica a proposito di Petro. “Ha fabbriche e fabbriche di cocaina. Non lo farà.” Alla domanda se avrebbe ordinato agli Stati Uniti di condurre un’operazione contro la Colombia, Trump ha risposto: “Mi sembra una buona idea“. L’amministrazione Trump ha imposto sanzioni a ottobre a Petro, alla sua famiglia e a un membro del suo governo per accuse di coinvolgimento nel traffico globale di droga. La Colombia è considerata l’epicentro del traffico mondiale di cocaina.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando dall’Air Force One di ritorno a Washington, ha ribadito domenica sera che in Venezuela “siamo al comando”, mentre la leader venezuelana ad interim Delcy Rodríguez ha invitato il presidente repubblicano “a collaborare” in una nuova posizione conciliante.
Cuba “sta crollando”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando dall’Air Force On di ritorno a Washington dalla sua residenza di Mar-a-Lago. “Sta crollando definitivamente“, ha aggiunto, motivando le sue parole con riferimento alla situazione in Venezuela. Trump ha affermato che l’economia cubana, colpita da anni di embargo statunitense, è a pezzi e che continuerà a peggiorare con la cacciata di Maduro, che forniva petrolio sovvenzionato all’isola caraibica.
“Come presidente dei venezuelani, rivolgo un appello calmo e chiaro alle forze armate nazionali e alle forze di sicurezza dello Stato. Il vostro dovere è quello di rispettare e far rispettare il mandato sovrano, sancito il 28 luglio 2024″ con le elezioni. Lo ha detto Edmundo Gonzalez Urrutia, presidente eletto del Venezuela in esilio in Spagna, in un video pubblicato sui social, citato dalla Cnn. “Come comandante in capo, vi ricordo che la vostra lealtà è rivolta alla Costituzione, al popolo e alla Repubblica”, ha aggiunto.
“Nessuna transizione democratica è possibile finché un solo venezuelano rimane ingiustamente imprigionato“. Lo ha detto Edmundo González Urrutia, presidente eletto del Venezuela in esilio in Spagna, in un video pubblicato sui social. Nel messaggio rivolto ai venezuelani, secondo quanto riporta ‘El Mundo’, il politico ha affermato che una vera normalizzazione sarà possibile solo quando tutti i prigionieri politici saranno rilasciati e la volontà della maggioranza espressa il 28 luglio 2024 sarà inequivocabilmente rispettata.