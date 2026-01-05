Venezuela, appello di Gonzalez Urrutia: "Siano rilasciati i prigionieri politici"

Il leader dell’opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez Urrutia ha detto domenica sera che gli ultimi eventi, con la cattura da parte degli Usa del presidente Nicolas Maduro e il suo trasferimento a New York per essere processato, “hanno segnato una svolta” nel Paese. “È naturale che ci siano sentimenti contrastanti; li comprendiamo e li rispettiamo”, ha detto Gonzalez, definendosi “presidente eletto” e “comandante in capo”. Rivolgendosi ai venezuelani attraverso i social media domenica sera, Gonzalez ha chiesto “il rilascio immediato e incondizionato dei prigionieri politici, sia civili che militari, che sono stati detenuti per aver pensato diversamente, rivendicato diritti o adempiuto al loro dovere costituzionale”.