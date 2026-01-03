Venezuela: le tappe dell’operazione Usa che hanno portato alla cattura di Maduro

L’ultimo attacco statunitense in Venezuela e la cattura di Nicolas Maduro e della moglie rappresentano l’esito di anni di strategia americana, tra incriminazioni, sanzioni, operazioni antidroga e massiccio dispiegamento militare nella regione caraibica. Ecco le principali tappe.

PRESSIONI GIUDIZIARIE E INCRIMINAZIONI

Maduro è stato ricercato dagli Stati Uniti per anni. Nel marzo 2020, un tribunale del Southern District di New York lo ha incriminato per narcoterrorismo, cospirazione per importazione di cocaina e reati correlati.

Secondo le autorità americane, Maduro e il suo entourage hanno collaborato con le Farc colombiane per traffico di droga e armi verso gli Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia ha accusato Maduro di aver guidato il Cartel de los Soles, definito un’organizzazione terroristica straniera, anche se alcuni esperti hanno messo in dubbio l’esistenza di una struttura centralizzata.

LA MAXI-TAGLIA

La taglia iniziale di 15 milioni di dollari è stata aumentata a 25 milioni nei primi giorni dell’amministrazione Biden (gennaio 2025), e poi a 50 milioni nell’agosto 2025, dopo il ritorno di Trump e la designazione del Cartel de los Soles come organizzazione terroristica straniera. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato che le accuse contro Maduro sono basate su prove presentate a una giuria, non su speculazioni politiche.

DIRETTIVA MILITARE E ATTACCHI IN MARE

Ad agosto, Trump ha firmato una direttiva segreta che ha autorizzato il Pentagono a usare la forza contro i cartelli latinoamericani, considerati organizzazioni terroristiche. Dalla firma della direttiva, gli Usa hanno condotto 35 attacchi letali contro imbarcazioni sospettate di traffico di droga, causando oltre 100 morti, senza autorizzazione formale del Congresso.

MASSICCIO SCHIERAMENTO E OPERAZIONI SPECIALI

A dicembre circa 15.000 soldati sono stati schierati nella regione caraibica. Il dispiegamento ha incluso aerei cargo C-17, forze speciali, un gruppo anfibio con migliaia di marines e, da novembre, la portaerei USS Gerald R. Ford con il suo gruppo d’attacco. Gli attacchi e la cattura sono stati condotti con droni e aerei AC-130, sotto il comando delle forze speciali Usa.

PRESSIONE ECONOMICA E ULTIMI ATTACCHI

La Guardia costiera statunitense ha intensificato il sequestro di petroliere accusate di violare le sanzioni contro Caracas. Poche ore prima dell’annuncio di Trump, il governo venezuelano ha denunciato attacchi a Caracas e in altre aree del Paese.

CATTURA DI MADURO

Sabato, Trump ha dichiarato che Nicolas Maduro e la moglie sono stati catturati e trasferiti fuori dal Venezuela, in collaborazione con le forze dell’ordine Usa, per rispondere davanti alla giustizia americana. L’operazione è stata descritta come un’azione per proteggere chi eseguiva l’arresto e come l’inizio di una nuova fase per il Venezuela.